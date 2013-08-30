طبيبة تنصح النساء بتناول مشروبها المفضل أثناء المخاض

تعتبر الآلام المخاض هو أكثر الأوقات ألاما تعانى منها المرأة وتمثل تلك المرحلة رعب للحامل خاصة إذا كانت المرة الأولى.

تقول الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية أمراض النساء والتوليد، إن المخاض تعتبر المرحلة الأخيرة من الحامل وتمثل الأكثر الأوقات آلاما للمرآة وتستمر فترة المخاض والولادة من 8 إلى 13 ساعة، وتعانى خلالها المرأة من الأم شديد يبدأ الألم بأسفل الظهر ثم ينتقل إلى أسفل البطن ثم تبدأ بالشعور بانقباضات والطلق على فترات متقطعة يقل تلك الفترة كلما قرب موعد الولادة.

وأضافت رحاب لتقليل الآلام الناتجة عن المخاض حاولى أن تتنفسى بعمق وأن تسترخى خلال التنفس، وخاصة مع الزفير وتلك الحالة يمكنها أن تكون عملية تدربى عليها قبيل الولادة بشهرين على الأقل كما يمكنك الحركة باستمرار خلال الولادة لتقليل الآلام أو لمحاولة السيرة عليه إذا كنت ترقدين فحاولى أن ترقدى على وسائد وثيرة وكثيرة.

إذا كنت فى البداية المخاض فاحذرى إن تستلقى على ظهرك لأن الاستلقاء من شأنه أن يزيد من فترة المخاض، وكلما طالت تلك الفترة تألمت أكثر كما يمكنك إن تغييرى من وضعك إلى أى وضع يجعلك أكثر راحة، مثل أن تقفى وتستندى على أقرب طاولة أو سرير لك أو حاولى أن تأخذى وضعية القطة بالجلوس على أربع فى محاولة منك لتخفيف الألم.

حاولى التحرك أو الجلوس على الكرسى قليلا ثم المشى قم حاولى تحريك نصفك الأسفل وخاصة وقت الانقباضات، ولا بأس خلال المخاض أن تتناول المرأة شيئا من طعامها المفضل أو مشروبها المفضل، وذلك للرفع من روحها المعنوية.

وقد أثبتت بعد الدراسات التى أجريت على عدد من السيدات رفضن تناول أى طعام خوفا من الخضوع لعملية الولادة القيصرية، كن أكثر قلقا وتوترا ممكن تناولن أطعمه خفيفة أو مشروبات خفيفة لتخفيف الألم عنهم.

كما أنها يجب أن تحصل على الدعم الكامل من المتواجدين معها سواء كان زوجها أو أختها أو والدتها أيا كان الموجود معها، كما أنه يجب على الأم أو المتواجدين أن يذكروها أن خلال ساعات سيكون هناك طفلها بين يديها.