Miley Cyrus في 2013: عري وماريجوانا وتغريدات فضائحية

لم تعد Miley Cyrus تلك الطفلة في قناة "ديزني" أو المراهقة صاحبة شخصيّة "هانا مونتانا" الشهيرة؛ فالنجمة الشابة تسعى باستمرار إلى سلخ شخصيّتها الطفوليّة والظهور بشكل ناضج، لكن عبر سلوكها الطريق الخطأ.

وقد تصدّرت Miley Cyrus عناوين الأخبار هذا العام، ليس بفنّها أو نجاحاتها، بل بتصرّفاتها المثيرة للجدل وتصريحاتها الصادمة أو بسبب تغريداتها الشخصيّة.

ما موقف النجوم من عرض Miley Cyrus المثير في قناة MTV؟

واليوم سنقوم بجولة على أفعال Miley Cyrus الصادمة لهذا العام:

1 ـ دافعت Miley Cyrus عن تدخينها للماريجوانا، مؤكّدة أنّها أقلّ ضرراً من إدمان الكحول، فقالت: "أعتقد أنّ الخمر أكثر خطورة بمراحل من الماريجوانا. الناس قد يستشيطون غضباً منّي لقول ذلك، لكنّني شاهدت العديد من الأشخاص الذين دمّروا حياتهم بالخمر، فيما لم أرَ ذلك مطلقاً يحدث لمتعاطي الماريجوانا".

2 ـ هدّدت Miley Cyrus بفضح والدها عبر "تويتر"، وكتبت إليه أن لديه ساعة واحدة لكشف خبايا طلاقه بنفسه، قبل أن تكشف ذلك هي. وأتت هذه التغريدة عقب إعلان انفصال والديها عن بعضهما.

3 ـ عن طريق الخطأ، قامت Miley Cyrus بنشر حوار خاصّ بينها وبين صديقتها "في في" على صفحتها الخاصّة على "توتير"، وجاء في الحوار أنّها كئيبة، وبكت حتّى تنام، وتناولت المهدّئات.

4 ـ ربّما كان شعر Miley Cyrus من أكثر المواضيع تداولاً هذا العام، أولاً بسبب قصّها شعرها أمام الكاميراً، ثمّ بسبب تسريحتها القصيرة جداً ولون شعرها البلاتيني.

5 ـ بعد أن فقدت Miley Cyrus الكثير من وزنها، بسبب هوسها برياضة البيلاتس، تستمرّ النجمة بكشف جسدها وبارتداء الملابس الفاضحة، إذ نادراً ما تظهر بقميص كامل.

6 ـ بعد غياب لفترة طويلة عن السّاحة الفنية، أصدرت Miley Cyrus كليب لأغنية "WE CANT STOP"، ما أثار جدلاً بسبب تضمّنه العديد من المشاهد غير الأخلاقيّة.

7 ـ تعرّت Miley Cyrus هذا العام من أجل حملة خيريّة، كما أنّها تصدّرت قائمة أكثر النساء إثارة.

8 ـ علاقتها المتوتّرة مع خطيبها الممثل الأستراليّ Liam، إذ ينفصلان، ثمّ يعودان إلى بعضهما كلّ شهر تقريباً.

9 ـ نشرت Miley Cyrus صورة لها، وهي تقبّل دمية مخيفة بطريقة غير أخلاقيّة؛ هذا بالإضافة الى نشرها باستمرار صوراً خاصّة ومثيرة جداً عبر حسابها.

10 ـ وآخر أفعال Miley Cyrus هو العرض الذي قدّمته في حفلة "MTV"، والذي لا يزال محطّ جدل في الولايات المتّحدة. وقد أعربت الأمّهات عن استيائهنّ من العرض الذي قدّمته المغنية التي كانت تؤدّي شخصيّة المراهقة "هانا مونتانا".