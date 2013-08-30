الشرطة اللبنانية: ثلاثة جرحى بإطلاق النار فى طرابلس

أعلنت الشرطة اللبنانية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا اليوم "الجمعة" خلال اشتباكات بين سكان منطقتى باب التبانة وجبل محسن فى مدينة طرابلس الساحلية، كما ذكرت الشرطة أن الاشتباكات وقعت بين مؤيدى ومعارضى نظام الرئيس السورى بشار الأسد فى طرابلس.

وأضافت أن دوى القذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة هز أرجاء طرابلس فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، ثم تحولت الاشتباكات فى وقت لاحق إلى أصوات أعيرة نارية متفرقة.

وتدخلت قوات الجيش لفض المواجهات بين سكان منطقة باب التبانة السكنية المعارضين للرئيس السورى وسكان منطقة جبل محسن العلويين الذين تربطهم علاقات وثيقة مع جماعة حزب الله الشيعية.