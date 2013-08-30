أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المئات يتظاهرون فى نيويورك ضد توجيه ضربة عسكرية لسوريا

Google+ Print
المئات يتظاهرون فى نيويورك ضد توجيه ضربة عسكرية لسوريا المئات يتظاهرون فى نيويورك ضد توجيه ضربة عسكرية لسوريا

تظاهر مئات الأشخاص مساء أمس الخميس، فى ساحة تايمز سكوير فى نيويورك للتعبير عن رفضهم لأى تدخل عسكرى أميركى محتمل فى سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد المتهم باستخدام أسلحة كيميائية فى ريف دمشق.

والمتظاهرون الذين انقسموا بين من يتظاهر تأييدا للأسد ومن يتظاهر رفضا لفكرة تورط بلاده فى حرب جديدة فى الشرق الأوسط، هتفوا "الولايات المتحدة، الحلف الأطلسى، ارفعوا أيديكم عن سوريا"، فى حين رفع بعضهم صورا للرئيس السورى.

ومن بين هؤلاء متظاهر يدعى خلدون مخول (43 عاما) وهو طبيب سورى يقيم فى الولايات المتحدة منذ 17 عاما وقد رفع فى التظاهرة لافتة كتب عليها "سوريا و العراق. نفس الأكاذيب".

وقال لوكالة فرانس برس "هذه كذبة أخرى والكثير من الناس سيموتون للاشىء. أين هى الأسلحة الكيميائية؟ حتى الآن نحن لم نجدها. سيموت جنود أميركيون للاشىء".

من جانبهم أكد متظاهرون سوريون آخرون من الأقلية المسيحية أنهم لا يصدقون أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه، متهمين "عناصر إرهابية" و"أطرافا خارجية" بالتورط فى هذه القضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365