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هاجل: الولايات المتحدة مازالت تهدف للعمل مع حلفاء بشأن سوريا

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هاجل: الولايات المتحدة مازالت تهدف للعمل مع حلفاء بشأن سوريا هاجل: الولايات المتحدة مازالت تهدف للعمل مع حلفاء بشأن سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكى، تشاك هاجل، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستواصل السعى إلى إيجاد ائتلاف دولى من أجل تحرك مشترك بشأن سوريا، وذلك بعد أن رفض البرلمان البريطانى عملا عسكريا.

وقال هاجل الذى كان يتحدث أثناء زيارة للفلبين، "إنه هدف الرئيس باراك أوباما وحكومتنا أيا كان القرار الذى يتخذ فإنه سيكون من أجل ائتلاف ومسعى دوليين"، مضيفا، أن الولايات المتحدة ستواصل التشاور مع بريطانيا.

ومضى قائلا: "نهجنا هو أن نواصل السعى إلى إيجاد ائتلاف دولى للعمل بشكل مشترك، وأعتقد أننا نرى عددا من الدول التى تقرر علنا موقفها من استخدام أسلحة كيماوية".

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