المري يشهد البروفة الرسمية لحفل تخريج طلبة المدارس

شهد اللواء محمد سعيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، نائب رئيس اللجنة العليا للأنشطة الصيفية، صباح أمس، البروفة الرسمية لحفل تخريج طلبة المدارس في برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2013م، المزمع تخرجهم الأسبوع القادم بأكاديمية شرطة دبي، بحضور العقيد راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، والمقدم يوسف اللوغاني، المنسق العام للأنشطة الصيفية، والمقدم الدكتور أحمد آل علي، نائب المنسق العام، والرائد عيسى المطوع، رئيس لجنة تقييم الدورات، والرائد أحمد عباس الجسمي، رئيس قسم الأفراد، رئيس لجنة التدريب العسكري في البرنامج.

وتابع اللواء المري فقرات الحفل التي بدأت بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم نزوله إلى أرض الميدان لتفتيش الطابور، وأعقب ذلك تلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، ثم انطلق الخريجون لتقديم العروض العسكرية والتشكيلات الخاصة بحفل التخريج.

وقام بتوجيه بعض الملاحظات والإرشادات، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود وإتقان كافة فقرات التخريج، لإنجاح الحفل وخروجه بالصورة المثلى التي ترتقي إلى مستوى الرؤى والتطلعات التي تسعى شرطة دبي لتحقيقها.

وثمن اللواء المري رعاية شرطة دبي، بتوجيهات القيادة العليا، لبرنامج الأنشطة الصيفية المتكامل الذي يضم مجموعة من الدورات والبرامج المتنوعة والغنية الموجهة للطالبات والطلاب على حد سواء، تتمتع بقدر من الفائدة والمتعة بالوقت ذاته تسعى لتكريس مجموعة من الأهداف والقيم والسلوكيات الوطنية والإنسانية تقدم من قبل فريق عمل متكامل على مستوى شرطة دبي، مشيراً إلى أهمية البرامج الصيفية ودورها الكبير في بناء شخصية الطالب وتمكينه من التعرف على مهاراته وإبداعاته ورسم مستقبله من خلال المشاركة ببرامجها المتنوعة، ناهيك عن دورها الأساسي بشغل أوقات الفراغ لدى الشباب بما يعود عليهم بالنفع واستثمار طاقاتهم على نحو إيجابي.