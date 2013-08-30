المزينة يدعو لتوعية الطلبة بمخاطر الطرق

تفقد اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، يرافقه اللواء خبير طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة التقنيات المرورية في الإدارة العامة للمرور.

واطلع خلال الجولة التفقدية بحضور اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور، ومساعده لمرور ديرة، العقيد جمال البناي، والمقدم خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على آلية توزيع تقنيات الضبط الإلكتروني في الشوارع الرئيسية، وجدوى عملها في الحد من السرعة وتنفيذ الحملات المرورية الرامية للتقليل من الحوادث.

ووجه بإجراء دراسة تحليلية لأكثر المناطق التي تشهد تجاوزات للسرعة ووضع الحلول المناسبة لتفادي تلك التجاوزات، التي تساهم في حد كبير في تنفيذ الإستراتيجية المرورية التي تهدف إلى حماية الأرواح جراء الحوادث المرورية والتقليل من الوفيات.

كما وجه بوضع منهجية في مراقبة أجهزة الضبط الإلكتروني وصيانتها دوريا ومراقبتها وتوزيعها حسب المناطق التي تكثر فيها حوادث السير في شوارع الإمارة ومؤشرات قياس للأداء وبرنامج دوري للزيارات الميدانية لمواقع الخدمات والاستعداد لبدء العام الدراسي بإعداد برامج توعية مرورية تهدف إلى تعزيز قيم السلامة المرورية في سلوك الطلبة، وأولياء أمورهم، وسائقي المركبات عموماً، والحافلات المدرسية على وجه الخصوص، والعمل على رفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق لدى الطلبة، وتعريفهم بأفضل السبل في التعامل مع وسائل النقل المختلفة سواء هم داخلها أو هم خارجها.

وأشاد اللواء المزينة بالنتائج المتميزة التي حققتها الإدارة العامة للمرور في تنفيذ الإستراتيجية المرورية الجديدة لتحقيق الأهداف المنشودة في الحد من الحوادث المرورية والتقليل من الوفيات.