"مايكل منير" يطالب وزير الداخلية بحماية قرية دلجة من إرهاب الإخوان

طالب المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة، وزير الداخلية بالدفع بفرقة مكافحة إرهاب لقرية دلجة بمحافظة المنيا، لحماية أهالى القرية مسلمين وأقباطا من إرهاب جماعة الإخوان المسلمين، على حد قوله، مؤكداً أن القرية محاصرة منذ حوالى 30 يوماً.

وأكد رئيس حزب الحياة، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن أهالى القرية يعيشون تحت حصار إرهاب الإخوان، الذين اختطفوا شابا قبطيا أمس، وقتلوه اليوم، على حد قوله، وذلك وسط فقدان للسيطرة الأمنية، حيث لا تتمكن سيارات الإسعاف من نقل الأهالى المصابين للمستشفيات، بالإضافة إلى عدم قدرة قوات الأمن النظامية بمديرية أمن المنيا، على التعامل مع الإرهاب فى المحافظة.

وقال مايكل، إن ما تشهده محافظة المنيا، ما هو إلا إرهاب واقع داخل الجمهورية أطلقته قيادات الاخوان، مثل الإرهاب الذى اطلقوه فى المحافظات الحدودية، مشدداً على أن هذا الأمر يتطلب سرعة القبض على قيادات الإخوان فى مختلف المحافظات، وعدم الاكتفاء بالقبض على قيادات الصف الأول، من أجل عودة الهدوء والأمان لمختلف ربوع الجمهورية.