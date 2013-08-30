والدة «البلتاجي»: اعتقال نجلي زادني شرفًا.. وشقيقته: القبض على أخي ليس نهاية المطاف

اعتبرت عائلة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، القبض عليه «فخرًا لهم»، وقالت إن «الاتهامات الموجهة إليه فارغة وليس لها أساس من الصحة». قالت وجيهة، شقيقة محمد البلتاجي، إنها فخورة بشقيقها، ووصفته بـ«زعيم الأمة». وأكدت أن زوجها المقبوض عليه «ليس له أي انتماء سياسي، ولم يشارك في أي مظاهرات دعت إليها جماعة الإخوان». وأضافت شقيقة «البلتاجي»، في مُداخلة هاتفية على قناة «الجزيرة مباشر مصر»، الجمعة، أن القبض على محمد البلتاجي ليس نهاية المطاف، والشعب كله محمد البلتاجي، على حد قولها. وأكدت أن وسائل الإعلام تحاول تشويه صورة شقيقها «البلتاجي»، لأنه «رمز ثورة 25 يناير، والدولة العميقة تحاول القضاء على رموز الثورة». وقالت إن قوات الشرطة ألقت القبض على زوجها «سعيد»، رغم «أن ليس له انتماء سياسي، ولم يشارك في أي مسيرات قبل ذلك». من جانبها، قالت والدة الدكتور محمد البلتاجي، في مداخلة على «الجزيرة مباشر مصر»، إنه لم تحزن بشأن «اعتقال نجلها، بل زادها شرفا»، واصفة الاتهامات الموجهة لـ«البلتاجي» بـ«الفارغة، ويعلم حقيقتها من عاش معه». وأضافت: «مشهد القبض على محمد فرحني، لا هو حرامي ولا قاتل، بل ابني شجاع، وكما يقولون عليه أسد المنصة». وأوضحت: «لو عادت بنا الأيام لم نكن نمنع البلتاجي من العمل السياسي»، لافتة إلى أنه لو حاول «البلتاجي» الهرب خارج مصر كنت «هعتبره خائنًا». وطالبت والدة «البلتاجي» نجلها أن «يثبت مكانه، لأن فيه ملايين البلتاجي هيدافعوا عنه»، وخاطبت الفريق أول عبد الفتاح السيسي بـ«يتقي الله في الشعب، وحرام اللي بيعمله في الشعب». وأكد اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، أن قوات الأمن ألقت القبض، عصر الخميس، على القيادي الإخواني محمد البلتاجي وبصحبته 3 آخرون، من بينهم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق، وجمال العشري، أحد قيادات الجماعة، في محافظة الجيزة. وعثرت قوات الأمن بحوزة الثلاثة على خطابات وتسجيلات كان من المقرر إرسالها إلى قناة «الجزيرة مباشر مصر»، وأضاف المصدر أنه تم ضبط المتهمين بمسكن أحد العناصر الإخوانية بقرية ترسا، دائرة مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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