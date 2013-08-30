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الأبنودي: لم نر شراسة مثل التي استباح بها الإخوان اعتصام "الاتحادية".. والجماعة امتلكت السلطة ولم تحكم البلد

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الأبنودي: لم نر شراسة مثل التي استباح بها الإخوان اعتصام "الاتحادية".. والجماعة امتلكت السلطة ولم تحكم البلد الأبنودي: لم نر شراسة مثل التي استباح بها الإخوان اعتصام "الاتحادية".. والجماعة امتلكت السلطة ولم تحكم البلد
الشاعر في حوار لـ"ممكن": ما يحدث من الإخوان "بذاءة وانحطاط".. وما حدث في حديقة الأورمان "مايرضيش ربنا"

كتب : شريف حسين الجمعة 30-08-2013 00:57

قال الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، إن الإخوان هم القتلة، من أول أحداث الاتحادية، حيث رأينا شراسة لم نعتدها في ، طوال حياتنا وعلى مدار قراءتنا، إلا في عصر الممالك، مضيفا: "لم نر في العصور الحديثة مثل هذه الشراسة التي تم بها استباحة اعتصام الثوار عند قصر الاتحادية".

وتساءل الأبنودي في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "ممكن"، على شاشة "سي بي سي"، حول ما فعله الإخوان في اعتصام ميدان "نهضة مصر"، وعما فعلوه في حديقة الأورمان، مضيفا: "هل هذا يرضي ربنا؟، مستنكرا ما أصاب الحديقة التي حافظ عليها الملك والخديوي.

وشدد الخال على أن الإخوان امتلكوا السلطة إلا أن لم يحكموا مصر ولا الشعب المصري، قائلا "الحمدلله إن مصر دولية عميقة، لأن ده الهدف الأساسي للإخوان هو هدم الدولة المصرية، لأنهم ضد العلم والحضارة وضد الضوء والشمس، وضد أن يتقدم الشعب المصري".

وأكد الأبنودي أن لا يتألم من أجل الأشجار، وإنما تألم من أجل وجه مصر الحضاري، حيث إن "الأورمان" معلم جميل من معالم مصر، وكذلك رابعة العدوية ومنطقة مدينة نصر.

ووصف الأبنودي ما يحدث من قبل الإخوان بالبذاءة والانحطاط، مشيرا في ذلك إلى الإشارة الشهيرة بالأصابع الأربعة المعبرة عن ميدان "رابعة"، والتي أطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مضيفا أن الإخوان منفصلين عن الشارع ولديهم شعب وحكومة قبل أن يحكموا مصر.

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