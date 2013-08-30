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النائب الثاني يقلد ابن سعيدان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

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النائب الثاني يقلد ابن سعيدان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى النائب الثاني يقلد ابن سعيدان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى

    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قلد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بطل العالم للراليات الصحراوية ياسر بن حمد بن سعيدان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى خلال استقبال النائب الثاني في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة صباح أمس لابن سعيدان الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بمنحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى تقديراً لما قدمه من مستويات مميزة خلال مشاركاته المختلفة في المحافل المحلية و العالمية، إلى جانب حصوله على المركز الأول في بطولة العالم للراليات الصحراوية في فئة T3، ونوه الأمير مقرن بالمستويات التي قدمها بن سعيدان خلال مصشاركاته المختلفة في المحافل المحلية والعالمية.

من جهته عبر بن سعيدان عن اعتزازه بمنحه وسام الملك عبدالعزيز رحمه الله، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والنائب الثاني.

حضر الاستقبال معالي رئيس المراسم الملكية محمد الطبيشي والمستشار المشرف العام على مكتب النائب الثاني عبدالعزيز الحواس.

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