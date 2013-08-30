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البيت الأبيض: أوباما يحتفظ بحقه فى التحرك بشكل أحادى ضد سوريا

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البيت الأبيض: أوباما يحتفظ بحقه فى التحرك بشكل أحادى ضد سوريا البيت الأبيض: أوباما يحتفظ بحقه فى التحرك بشكل أحادى ضد سوريا

أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الرئيس باراك أوباما يحتفظ بحقه فى أن يتحرك بشكل أحادى ضد النظام السورى، لمعاقبته على استخدامه أسلحة كيميائية، من دون الحاجة إلى انتظار الأمم المتحدة أو حلفائه مثل بريطانيا.

وقال مساعد المتحدث باسم الرئاسة جوش أرنست إن أوباما، الذى تحدث الخميس عن "ضربة تأديبية" لا بد من توجيهها إلى نظام الرئيس السورى بشار الأسد، سيضع فى مقدم أولوياته مصلحة الولايات المتحدة عندما سيتخذ قرار الرد على النظام السورى.

وأضاف أن "الرئيس عليه أولا أن يقدم حسابات إلى الأميركيين الذين انتخبوه لحمايتهم، والرئيس مقتنع بالكامل بأن التحديات المتعلقة بهذا الوضع تشمل إجراءات ضرورية لحماية مصالحنا الحيوية بالأمن القومى".

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