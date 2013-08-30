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تحدد موعد الاختبارات المهنية ل (2367) متقدماً للوظائف المحاسبية

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تحدد موعد الاختبارات المهنية ل (2367) متقدماً للوظائف المحاسبية تحدد موعد الاختبارات المهنية ل (2367) متقدماً للوظائف المحاسبية

    دعت وزارة الخدمة المدنية (2367) من المتقدمين للوظائف المحاسبية الذين قاموا بتحديث بياناتهم على موقع (جدارة) استعداداً لإجراء الاختبارات المهنية، التي ستعقد - إن شاء الله - يوم الأربعاء الموافق 28/ 10/ 1434ه بعد أذان المغرب بنصف ساعة حسب المقرات المحددة. وأوضحت الوزارة أن على المتقدمين إحضار أصل الهوية الوطنية أو أصل رخصة القيادة أو أصل جواز السفر. كما طالبتهم بضرورة إحضار آلة حاسبة عادية (غير علمية) تسمح بالعمليات الحسابية الأساسية. وأشارت الوزارة إلى أن هناك مخالفات تمنع من دخول الاختبار تتمثل في عدم إحضار أي إثبات الهوية المعتمدة، وعدم الحضور في الوقت المحدد لدخول الاختبار، واستعمال الجوال داخل قاعة الاختبار التي يترتب عليها إلغاء الاختبار، وسوء السلوك مع أعضاء اللجنة أو أحد المختبرين، إضافة إلى مخالفة التدخين في أي مرفق من مرافق مقر الاختبار. ولمزيد من المعلومات ومعرفة المقرات المحددة للاختبارات الرجوع إلى رابط الخبر على موقع الوزارة: (http://cutt.us/hwcr).

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