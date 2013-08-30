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تكليف عدد من رؤساء البلديات في عدد من مناطق المملكة

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تكليف عدد من رؤساء البلديات في عدد من مناطق المملكة تكليف عدد من رؤساء البلديات في عدد من مناطق المملكة

    أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عدداً من القرارات القاضية بتكليف عدد من رؤساء البلديات وهم:

م. ثامر بن غبين الشمري رئيسا لبلدية الخطة بمنطقة حائل، م. أحمد بن معيوف الرشيدي رئيساً لبلدية جبه بمنطقة حائل، م. محمد بن حزام المطيري رئيساً لبلدية السعيرة بالمنطقة الشرقية، م. عبدالعزيز بن عامر الغشم رئيساً لبلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، سعيد بن حبيب التميمي رئيساً لبلدية العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية، عبدالعزيز بن محمد الشعبي رئيساً لبلدية محافظة فرسان بمنطقة جازان.

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