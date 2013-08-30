الخدمة المدنية تعلن عن ترشيح 288 متقدمة للوظائف التعليمية النسوية و77 مواطنة لمطابقة بياناتهن

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء(288) مواطنة لشغل وظائف تعليمية وهن ممن اجتزن المطابقة بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر المفاضلة التي تتضمن مجموع نقاط المفاضلة بحدها الأعلى (95) نقطة موزعة على النحو التالي: المؤهل العلمي ونقاطه(50) نقطة بالإضافة إلى نصف نقطة عن كل درجة زائدة عن الخمسين درجة في المعدل بحد أقصى (25) نقطة، نقطتان عن كل سنة أقدمية بحد أقصى عشر سنوات ب (20) نقطة، وطلبت الوزارة ممن أعلن عن أسمائهن متابعة موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التكامل الالكتروني (tkml.moe.gov.sa/portal)اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25-10-1434 لتحديد يوم إجراء المقابلة الشخصية، مشيرة إلى ان من لم تقم بتحديد البيانات المطلوبة على موقع وزارة التربية والتعليم أو عدم الحضور للمقابلة الشخصية يعتبر ذلك عدولاً منها عن الرغبة في التوظيف.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الخدمة المدنية على موقعها الالكتروني أسماء (77) مواطنة يمثلن الدفعة الثالثة ممن سبق لهن أن تقدمن للمفاضلة التعليمية النسوية والبالغ عددها(6954) وظيفة المعلن عنها في 17/9/1434ه، وذلك لمطابقة بياناتهن بما تم تسجيله على موقع وزارة الخدمة المدنية على الإنترنت (برنامج جدارة)، ودعت الوزارة المتقدمات المعلنة أسماؤهن مراجعة أقرب فرع من فروع الوزارة أو مكاتبها (النسوية) من يوم الأحد الموافق 25/10/1434ه وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 27/10/1434ه، مؤكدة بأن هذه الدعوة لا تعني الترشيح وإنما لمطابقة بيانات المتقدمات المعلنة أسماؤهن بناء على ما تم تسجيله من قبلهن على موقع الوزارة مع أصول الوثائق الرسمية، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهن اصطحاب بعض الوثائق عند مراجعتهن فروع ومكاتب الوزارة (النسوية) للمطابقة وهي: نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل إن وجدت، أو سجل الأسرة المضافة به الخريجة مع نسخة منه، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، قرار المعادلة الصادر عن لجنة المعادلات حال كون الدرجة العلمية من خارج المملكة، أصل وثيقة الدبلوم العام في التربية مع نسخة منها، حال كون المتقدمة تحمل مؤهلاً غير تربوي، وأصل وثيقة دبلوم التربية الخاصة مع نسخة منها للمتقدمات لوظائف التربية الخاصة، وختمت الوزارة بتأكيدها على المتقدمات الحصول على مستند إثبات استلام الوثائق من المختصة.

من جهة اخرى دعت وزارة الخدمة المدنية على موقعها الالكتروني (709) مواطنين من حملة الدرجة الجامعية يمثلون الدفعة الثالثة من مفاضلة الوظائف الإدارية والصحية والهندسية التي أجريت في 4-3-1434ه، لمراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25-10-1434ه، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 29-10-1434 ه لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب بعض الوثائق عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة لاستكمال إجراءات الترشيح وهي: صورة شمسية حديثة مقاس 4*6، نسخة من المؤهل العلمي مع الأصل، نسخة من الهوية الوطنية مع الأصل، وبينت الوزارة بأن من لم يراجع خلال المدة المحددة يعتبر ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف وسيتم ترشيح المتقدم الذي يليه بالترتيب.