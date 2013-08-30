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373 مليون دولار مساعدات المملكة للاجئين السوريين

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373 مليون دولار مساعدات المملكة للاجئين السوريين 373 مليون دولار مساعدات المملكة للاجئين السوريين

    أعلن السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إجمالي مساعدات المملكة الإنسانية للاجئين السوريين بلغت 373 مليون و30 ألف دولار أمريكي، تضمنت 100 مليون دولار مساعدات عينية للائتلاف السوري، و80 مليون دولار تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في دولة الكويت خلال شهر يناير الماضي، وأضاف أن مساعدات المملكة شملت أيضاً 183 مليون و30 ألف دولار تبرعات نقدية وعينية، تم جمعها من خلال الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار عبارة عن بطانيات وبسط وخيام لإغاثة اللاجئين السوريين في الأردن.

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