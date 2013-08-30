ما مدى كفاءة كريمات فيتامين "سى" لعلاج مشاكل البشرة؟

أرسلت قارئة تسأل: ما النتائج التى يمكن أن أحصل عليها من استخدام كريمات الوجه التى تحتوى على فيتامين "سى"، وهل يمكن أن تساعد على تفتيح لون بشرتى الحنطية إلى بشرة بيضاء؟، مع العلم أنى أستخدم كريم يسمى "هيستومر" وقد أحضرته لى صديقة من الخارج، وهل يمكن استخدام هذا الكريم على جميع مناطق الجسم أم هو مخصص للوجه فقط؟.

أجابت عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: تعتبر الكريمات التى تعتمد فى تكوينها على فيتامين "سى" من الأنواع الجيدة للبشرة والتى تكسبها إشراقا ونضارة ملحوظة، وتحسن إلى حد ما من طبيعتها ومن مظهر البقع البنية.

وأوضحت أنه يجب العلم أن ما سبق هو كل ما يمكن الحصول عليه ولا يصل الأمر إلى تفتيح لون البشرة بدرجات مختلفة عن درجتها الطبيعية.

أما بالنسبة لاستخدامها على كامل الجسم أو على الوجه فقط فهذا الأمر يكون محدد بالمنتج، وهل هو مخصص لأماكن معينة وهو ما يمكن معرفته من خلال النشرة المرفقة بالكريم.