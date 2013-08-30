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وزير الدفاع البريطانى: لن نشارك فى أى عمل عسكرى ضد سوريا

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وزير الدفاع البريطانى: لن نشارك فى أى عمل عسكرى ضد سوريا وزير الدفاع البريطانى: لن نشارك فى أى عمل عسكرى ضد سوريا

قال وزير الدفاع البريطانى "فيليب هاموند" أمس، الخميس، إن بريطانيا لن تشارك فى أى عمل عسكرى ضد سوريا، بعد أن خسرت على نحو غير متوقع اقتراعا مهما فى البرلمان حول هذه المسألة.

وأبلغ "هاموند" برنامج "نيوز نايت" لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى): "كنت آمل فى أن تنجح حججنا، لكننا نتفهم أنه يوجد قدر هائل من الارتياب بشأن التورط فى الشرق الأوسط".

وقال "إن الولايات المتحدة، وهى حليف رئيسى، ستشعر بخيبة أمل لأن بريطانيا لن تشارك" وأضاف قائلا "لا أتوقع أن عدم مشاركة بريطانيا سيوقف أى عمل".

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مصر 365

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