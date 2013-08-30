ريبيرى يحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا على حساب ميسى ورونالدو

توج صانع العاب المنتخب الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري بجائزة أفضل لاعب في اوروبا لعام 2013، متفوقا على الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجمي برشلونة وريال مدريد الاسبانيين.

> وكان ريبيري (74 مباراة دولية و12 هدفا مع المنتخب الفرنسي) من المساهمين الاساسيين في الموسم التاريخي الذي خاضه بايرن ميونيخ حيث توج معه بلقب الدوري والكأس المحليين ومسابقة دوري ابطال اوروبا.

> “انه لقب لطالما حلمت به”، هذا ما قاله ريبيري في مقابلة مع مجلة “كيكر” الالمانية قبل ساعات على خلافته لاعب وسط برشلونة اندريس انييستا الذي نال هذه الجائزة العام الماضي بعد ان كان ميسي اول الفائزين بها عام 2011.

> واضاف ريبيري “الموسم الماضي لعبت بشكل جيد جدا وفزت بالقاب كبيرة. فلماذا لا يتحقق هذا الامر؟ استحق اللقب اكثر منهما”.

> واستحق ريبيري تماما هذه الجائزة التي تم “انعاشها” قبل موسمين وقد تم اختيار اللاعبين الثلاثة بموجب تصويت نهائي شاركت فيه مجموعة من الصحافيين التابعين للاتحادات ال53 المنضمة الى الاتحاد الاوروبي.

> وانشأ الاتحاد الاوروبي هذه الجائزة بعد دمج جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” مع جائزة الاتحاد الدولي لافضل لاعب في العالم، وقد جاء ذلك بمبادرة من رئيسه الفرنسي ميشال بلاتيني الذي اراد ان يحيي جائزة افضل لاعب في اوروبا بشراكة مع “يوروبيان سبورتس ميديا”.

> يذكر ان جائزة الكرة الذهبية التي كانت تقدمها “فرانس فوتبول” انطلقت عام 1956 وكان الانكليزي ستانلي ماثيوز اول الفائزين بها، وكان التصويت يقتصر فيها على الصحافيين فقط، لكن بعد دمجها مع جائزة الفيفا اضيف مدربو وقادة المنتخبات ال208 المنضويين تحت لواء الاتحاد الدولي.

> وكانت جائزة “فرانس فوتبول” تمنح لافضل لاعب اوروبي حتى 1995 حتى توسعت لتشمل جميع اللاعبين الذين يلعبون في البطولات الاوروبية ما سمح لليبيري جورج وياه في ان ينال هذا الشرف، ثم اصبحت اكثر عالمية وتوسعت ليدخل في المنافسة عليها جميع اللاعبين في العالم.

> واحرز ميسي النسخ الثلاث الاولى من الجائزة “المدمجة”، وذلك بعد ان احرز عام 2009 جائزة افضل لاعب في العالم وجائزة الكرة الذهبية ايضا.

> لكن النجم الارجنتيني الذي احرز مع فريقه لقب بطل اسبانيا الموسم الماضي وسجل 46 هدفا في الدوري و60 في جميع المسابقات في 50 مباراة، واجه هذه المرة منافسة قوية من ريبيري الذي اصبح مرشحا ايضا لجائزة افضل لاعب في العالم.

> واصبح ريبيري خامس فرنسي ينال جائزة افضل لاعب في اوروبا بنسختيها القديمة والجديدة بعد ريمون كوبا وبلاتيني وجان بيار بابان وزين الدين زيدان، كما اصبح اول لاعب من بايرن يحصل على هذا الشرف منذ ان ناله الرئيس الحالي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغيه عامي 1980 و1981.

أ . ف .ب