بالصور..كنيسة الجيوشى تحتفل بعيد" مارجرجس" وسط آلاف الأقباط

شهدت كنيسة القديس مار جرجس الجيوشى بشبرا، احتفالا ضخما بمناسبة عيد القديس مار جرجس، بدأت الاحتفالية فى الساعة 6 مساء بحضر الأنبا مكاريوس الأسقف العام، ثم حضر كورال فرقة ترانيم شباب الكنيسة، وقامت الكنيسة بعمل حنوط القديس مار جرجس وسط الآلاف من الأقباط الذين حضروا من أماكن مختلفة، شارك خلال عمل الحنوط عدد من القساوسة ومئات الشمامسة، الذين قاموا بعمل زفة القديس داخل الكنيسة.

وقال القمص صليب متى ساويرس كاهن الكنيسة وعضو المجلس الملى، والمشرف على الحفل قال لـ" اليوم السابع" إن الكنيسة احتفلت اليوم بانتهاء نهضة القديس مار جرجس وسط الآلاف من محبى القديس مار جرجس، وتم عمل زفة كبرى برفات القديس وسط الكنيسة.

وأشار القمص صليب إلى أن القديس مار جرجس ولد سنة 280 م من أبوين مسيحيين أبوه يدعى أنسطاسيوس من كبادوكية وأمه ثاؤبستى من فلسطين، وقد استشهد والده بقطع رأسه وكان عمره فى ذلك الحين أربعة عشر عاما، التحق مار جرجس بالجندية عندما بلغ من العمر سبعة عشر عاما، رأى الإمبراطور شجاعة مار جرجس وبراعته فى الفروسية فأعطاه لقب أمير.

وفى سنة 303 م أصدر دقلديانوس منشورا يقضى بهدم الكنائس وحرق الكتب المقدسة، ومعاقبة كل من يخالف أوامر الإمبراطورية، ظهر له الملاك ميخائيل وأمره بالذهاب إلى الملك وأنبأه بما سيناله من عذابات، فى الصباح قام القديس فوزع ثروته على الفقراء، وذهب للقاء الإمبراطور غضب الملك، وأصدر أوامره بطرد القديس وإيداعه فى السجن وتجريده من الرتب والنياشين الحاصل عليها والحكم عليه بالموت بعد التعذيب إذا اعترف جهارا بأنه مسيحى، ونال عذابات كثيرة وظهر له السيد المسيح وشفاه.