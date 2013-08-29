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أهالى مدينتى السلوم وبرانى يحتفلون بالمصالحة المجتمعية والعيد القومى

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أهالى مدينتى السلوم وبرانى يحتفلون بالمصالحة المجتمعية والعيد القومى أهالى مدينتى السلوم وبرانى يحتفلون بالمصالحة المجتمعية والعيد القومى

شهدت مدينة السلوم بمحافظة مطروح، مساء اليوم الخميس، احتفالا بمناسبة عقد المصالحة الوطنية بين أطياف المجتمع مطروح والتى تتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومى شارك فى الاحتفال أهالى وعمد ومشايخ وعواقل مدينتى السلوم وسيدى برانى بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية، والمهندس علاء عبد الشكور رئيس مجلس مدينة السلوم .

وقال مسئول المخابرات الحربية بالسلوم، خلال كلمته إنهم يحتفلون بمناسبة العيد القومى لمطروح والتلاحم والمصالحة، وأنه لا مكان للفرقة والتشاحن، وإننا نعطى الجميع درسا فى التسامح ونقول للجميع إننا جنود هذا الوطن نقف أمام وخلف قواتنا المسلحة فى وجه أى عدو حاقد أو حاسد ونقول لأعداء الوطن لن تفلحوا فى الوقيعة بين القوات المسلحة وأبناء الشعب المصرى فنحن جسد واحد .

وقال العميد شريف سيف الدين، رئيس قطاع السلوم العسكرى، نائبا عن قائد المنطقة الغربية العسكرية، إن مدينة السلوم هى البوابة الغربية للفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا والمغرب العربى والأندلس، ووجه كلامه لأبناء مطروح قائلا: أنتم أحفاد الأبطال وتثبتون أنكم نسيج واحد مع القوات المسلحة، فنحن بكم أقوياء وحماة بوابة الغربية.

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مصر 365

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