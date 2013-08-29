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“التراث المصري” تطالب “الآثار” بوقف التعامل مع الدول التى تتدخل فى الشأن المصرى

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“التراث المصري” تطالب “الآثار” بوقف التعامل مع الدول التى تتدخل فى الشأن المصرى “التراث المصري” تطالب “الآثار” بوقف التعامل مع الدول التى تتدخل فى الشأن المصرى

صرح المهندس ماجد الراهب رئيس جمعية المحافظة على التراث المصرى بأن الجمعية ستعقد يوم الاحد القادم مؤتمرا صحفيا لطرح تصورها عن دور مؤسسات المجتمع المدنى فى المرحلة القادمة وذلك بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف الراهب – فى تصريح له اليوم – أن الجمعية تعقد المؤتمر بالتعاون مع كلية الآثار جامعة القاهرة وكلية الآثار جامعة الفيوم ، ورابطة خريجى آثار المنصورة وجمعية نور الحضارة .

وأشار الى أنه سيتم خلال أعمال المؤتمر مطالبة وزارة الدولة لشئون الآثار بوقف التعامل الأثرى مع الدول التى تحاول التدخل فى الشأن المصرى.
> أ ش أ

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