أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الداخلية اللبنانى ينفى إلغاء شركات طيران لرحلاتها إلى بيروت

Google+ Print
وزير الداخلية اللبنانى ينفى إلغاء شركات طيران لرحلاتها إلى بيروت وزير الداخلية اللبنانى ينفى إلغاء شركات طيران لرحلاتها إلى بيروت

نفى وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أن بعض شركات الطيران الأجنبية والعربية ألغت رحلاتها إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وقال مكتب المكتب الإعلامى لوزير الداخلية اللبنانى، فى بيان مساء اليوم الخميس، إن هذه الشركات عدلت فى توقيت رحلاتها فقط ولم تقدم على إلغائها.

على صعيد الأوضاع الأمنية، ذكرت قناة "إل بى سى" اللبنانية التليفزيونية أن أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت فى مطار بيروت 5 أجانب من الجنسية الفرنسية والنرويجية والكندية بحوزتهم أجهزة اتصالات غير مرخصة وأعتده عسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365