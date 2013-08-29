وزير الداخلية اللبنانى ينفى إلغاء شركات طيران لرحلاتها إلى بيروت

نفى وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من أن بعض شركات الطيران الأجنبية والعربية ألغت رحلاتها إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وقال مكتب المكتب الإعلامى لوزير الداخلية اللبنانى، فى بيان مساء اليوم الخميس، إن هذه الشركات عدلت فى توقيت رحلاتها فقط ولم تقدم على إلغائها.

على صعيد الأوضاع الأمنية، ذكرت قناة "إل بى سى" اللبنانية التليفزيونية أن أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت فى مطار بيروت 5 أجانب من الجنسية الفرنسية والنرويجية والكندية بحوزتهم أجهزة اتصالات غير مرخصة وأعتده عسكرية.