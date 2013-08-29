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جمهور الأهلي يحضر مباراة ليوبار بصفة ' ودية '

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جمهور الأهلي يحضر مباراة ليوبار بصفة ' ودية ' جمهور الأهلي يحضر مباراة ليوبار بصفة ' ودية '

اتفق مسؤولو الأهلي ومديرية أمن البحر الأحمر على السماح لجماهير القلعة الحمراء من حضور مباراة ليوبار في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك رغم عدم وصول خطاب رسمي من الأمن بالموافقة على حضور الجماهير بينما كان الأهلي قد حصل على موافقة شفهية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع مديرية أمن البحر الأحمر على حضور الجماهير بصفة ودية على ملعب الجونة في اللقاء الذي يقام السبت عصرا.

وحضر جمهور الأهلي والزمالك في مباراة القمة التي أقيمت على ملعب الجونة، والتي انتهت إيجابيا 1-1.

حضور جمهور الأهلي يوم السبت، يفتح الباب أمام مشجعي الزمالك يوم الأحد أمام أورلاندو بايرتس على نفس الملعب في الدور ذاته.

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