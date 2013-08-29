نائب الملكي: بيل لم ينضم لريال مدريد بعد .. وبدونه لن نخسر شيئا!

لاكرونيا (إفي): أعرب فرناندو فرنانديز تابياس، نائب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس عن تفاؤله تجاه التعاقد مع اللاعب الويلزي جاريث بيل، جناح توتنام هوتسبير الإنجليزي.

وصرح تابياس للصحفيين من مدينة لاكورونيا، حيث يخوض الملكي مباراة ودية أمام ديبورتبو على كأس تيريسا إيريرا الودية: "هناك مشكلات ولكنها في نهاية المطاف ستحل. اعتقدنا بأن بيل سيشارك في كأس تيريسا إلا أنه لم ينتقل لصفوف الملكي بعد، لكنه على الأرجح سينضم".

وفي بادئ الأمر تجنب الحديث عن صفقة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، قائلا "لا أعرف شيئا عن الأمر"، إلا أنه اعترف لاحقا بأنه يتوقع إتمام الصفقة مع المهاجم.

وعلق قائلا "أعتقد ذلك، لكنني لا أستطيع الجزم به حاليا بشكل تام. لننتظر ولنرى ماذا سيحدث".

وعلى الرغم من توقعه انتقال اللاعب لصفوف الملكي، أكد أن الريال لديه "فريق قوي" في حالة عدم انضمام بيل له: "لا أشك في قدرات بيل لكن الريال دون بيل لن يخسر شيئا فهو يملك لاعبين رائعين".

كما أعرب عن تمنياته بصعود ديبورتيفو هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى حتى يستطيع مواجهة ريال مدريد في أكبر بطولة محلية.