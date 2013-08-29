أمن البحر الأحمر: مباراة الأهلى وليوبارالكونغولى بدون جمهور

أكد االلواء حمدى الجزار مديرأمن البحر الأحمر أن مباراة الأهلي وليوبار الكونغولي والتي ستقام عصر السبت ستكون بدون جمهور حسب الخطاب الصادر من وزارة الداخلية للنادي الاهلي وان اي جمهور للناديين لن يتم السماح بدخوله للمباراه وطالب الجزار في تصريحات صحفية التراس الاهلي الالتزام بالقرار وعدم الحضور للجونه وتجري اجهزة الامن بالبحر الاحمر اليوم الجمعه البروفة النهائية لتامين المباراة وذلك من خلال قيام اللواء حمدي الجزار مدير الامن والعميد ياسر الغنيمي قائد الامن المركزي بالغردقة والعميد منتصر عويضة مفتش الامن العام بتفقد فنادق الاقامة تحديد الطريق وخط السير الذي سيتخذه الفريقان من الفندق الي ملعب المباراة.