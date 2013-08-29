أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الإثنين 3 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
فيديو| إيهاب جلال: لم أرفض تدريب الزمالك.. ومستحيل أن أوافق حاليًا -
بالفيديو.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي -
فيديو| عبد الجليل إمام: الزمالك رشحني لمنصب إداري: «مش مدير كرة» -
البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

أمن البحر الأحمر: مباراة الأهلى وليوبارالكونغولى بدون جمهور

  • 9
Google+ Print
أمن البحر الأحمر: مباراة الأهلى وليوبارالكونغولى بدون جمهور أمن البحر الأحمر: مباراة الأهلى وليوبارالكونغولى بدون جمهور

أكد االلواء حمدى الجزار مديرأمن البحر الأحمر أن مباراة الأهلي وليوبار الكونغولي والتي ستقام عصر السبت ستكون بدون جمهور حسب الخطاب الصادر من وزارة الداخلية للنادي الاهلي وان اي جمهور للناديين لن يتم السماح بدخوله للمباراه وطالب الجزار في تصريحات صحفية التراس الاهلي الالتزام بالقرار وعدم الحضور للجونه وتجري اجهزة الامن بالبحر الاحمر اليوم الجمعه البروفة النهائية لتامين المباراة وذلك من خلال قيام اللواء حمدي الجزار مدير الامن والعميد ياسر الغنيمي قائد الامن المركزي بالغردقة والعميد منتصر عويضة مفتش الامن العام بتفقد فنادق الاقامة تحديد الطريق وخط السير الذي سيتخذه الفريقان من الفندق الي ملعب المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا