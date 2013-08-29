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تجديد حبس 620 اخوانيا 15 يوماً في أحداث “رمسيس” و مسجد الفتح

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تجديد حبس 620 اخوانيا 15 يوماً في أحداث “رمسيس” و مسجد الفتح تجديد حبس 620 اخوانيا 15 يوماً في أحداث “رمسيس” و مسجد الفتح

أمرت نيابة الازبكية برئاسة المستشار محمد حتة، تجديد حبس 620 متهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم في اشتباكات ميدان رمسيس ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية،ومسجد الفتح
> و كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر والبلطجة والانضمام لتنظيم إرهابى وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المرور، إلا أن المتهمين أنكروا الواقعة، مؤكدين أنه ألقى القبض عليهم بشكل عشوائى

وكانت منطقة رمسيس قد شهدت اشتباكات بين الإخوان وقوات الشرطة، كما اعتلى المئات من الإخوان كوبرى 6 أكتوبر وأطلقوا الأعيرة النارية على قوات قسم شرطة الازبكية فى محاولة لاقتحامه، إلا أن القوات بالاشتراك مع الأهالى تمكنوا من السيطرة على الموقف

كما أشعل المتهمون النيران فى فرع شركة المقاولون للهروب، وطاردت قوات الشرطة المتهمين مما دفع بعضهم إلى الاختباء بمسجد الفتح، إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيق

 

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