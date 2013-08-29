حركة فتح تعلن رفضها التدخل العسكرى فى سوريا وتؤيد الحل الدبلوماسى للأزمة

أعلن أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، رفض الحركة التدخل في الشأن الداخلي السوري ، مؤكدا أن التدخل العسكري لحل الأزمة السورية سينتج عنه تحويل سوريا إلي دويلات صغيرة بما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلى .

وقال عساف اليوم الخميس " - إن على القوى الدولية أن تتجه نحو الحلول الدبلوماسية والسياسية واستبعاد الخيار العسكري لما له من مردود سيئ على دول المنطقة .

وطالب ، كافة القادة بالمنطقة عدم الزج بالفلسطينيين في الأزمة السورية ، كما طالب الأمم المتحدة بتوفير كافة الرعاية الصحية والمساعدات للاجئتين الفلسطينيين داخل الأراضي السورية والبالغ عددهم 150 ألف لاجئ تقريبا .

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الأمم المتحدة من قبل أن تسمح للاجئين الفلسطينيين العودة إلي وطنهم والبالغ عددهم تقريبا نصف مليون إلا ان إسرائيل رفضت الطلب .