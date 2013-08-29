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حركة فتح تعلن رفضها التدخل العسكرى فى سوريا وتؤيد الحل الدبلوماسى للأزمة

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حركة فتح تعلن رفضها التدخل العسكرى فى سوريا وتؤيد الحل الدبلوماسى للأزمة حركة فتح تعلن رفضها التدخل العسكرى فى سوريا وتؤيد الحل الدبلوماسى للأزمة

أعلن أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، رفض الحركة التدخل في الشأن الداخلي السوري ، مؤكدا أن التدخل العسكري لحل الأزمة السورية سينتج عنه تحويل سوريا إلي دويلات صغيرة بما يصب في مصلحة الكيان الإسرائيلى .

وقال عساف اليوم الخميس " - إن على القوى الدولية أن تتجه نحو الحلول الدبلوماسية والسياسية واستبعاد الخيار العسكري لما له من مردود سيئ على دول المنطقة .

وطالب ، كافة القادة بالمنطقة عدم الزج بالفلسطينيين في الأزمة السورية ، كما طالب الأمم المتحدة بتوفير كافة الرعاية الصحية والمساعدات للاجئتين الفلسطينيين داخل الأراضي السورية والبالغ عددهم 150 ألف لاجئ تقريبا .

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب الأمم المتحدة من قبل أن تسمح للاجئين الفلسطينيين العودة إلي وطنهم والبالغ عددهم تقريبا نصف مليون إلا ان إسرائيل رفضت الطلب .

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