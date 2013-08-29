"تعليم أسوان" تزيل الشعارات والعبارات المسيئة للجيش بجدران المدارس

قام محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لمدرسة دراو الفنية بنات والتى تضم 16 فصل دراسى، حيث شدد على سرعة الانتهاء من الصيانة البسيطة للمدرسة استعدادا للعام الدراسى الجديد بجانب التنسيق مع مدرية الزراعة لمواجهة مشكلة النمل الأبيض، والتى تهدد تخزين الكتب المدرسية، بالإضافة إلى مراجعة أعداد المقاعد وإعادة توزيعها طبقا لكثافة الفصول مع اتخاذ نفس الشىء لمواجهة أى عجز فى المدرسين.

كما تفقد محافظ أسوان لجنة امتحان الثانوية العامة للدور الثانى، وذلك بمدرسة دراو الثانوية بنين، للاطمئنان على تقديم كافة الخدمات التى تهيئ البيئة المناسبة أمام الطالب.

وأكد محمد عبده حواتى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه لا توجد أى شكاوى من الطلاب سواء من مستوى الامتحانات أو أى نقص فى الخدمات التعليمية اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه تم توزيع الاعتمادات المالية اللازمة على جميع المدارس فى الإدارات التعليمية الخمس، للقيام بالصيانة البسيطة والترميمات والدهانات وخاصة إزالة العبارات والشعارات المسيئة التى لا تتناسب مع عادات وتقاليد أهالى المحافظة.

كما تم ترشيح عدد 5 من المدارس الابتدائية و5 من الإعدادية و10 من مدارس التعليم الفنى التى تحتاج إلى الصيانة الشاملة، وأيضا صيانة شبكات الكهرباء والصرف الصحى.

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