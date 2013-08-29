"طوق البنات" يُبصر النور في سوريا بعد سنتين من التأجيل

يستعدّ المخرج السوريّ محمد زهير رجب لإخراج مسلسل البيئة الشامية "طوق البنات"، عن نص الكاتب أحمد الأحمد، ومن إنتاج شركة "قبنض"، التي كانت قد أعلنت عن تحضيرها لتصوير العمل منذ عامين، قبل أن يتمّ التأجيل أكثر من مرّة.

وتدور أحداث "طوق البنات" في أواخر فترة الانتداب الفرنسيّ على سوريا، ومرحلة نيل الاستقلال. وهو يلخّص فكرة الصراع بين المستعمر، وابن البلد، بما يمثله هذا الصراع من حالة حضاريّة، وثقافيّة، بين المجتمعين العربي والغربي.

ومن المتوقّع أن يقوم الفنان رشيد عساف ببطولة العمل.

وقال مخرج العمل محمد زهير رجب: "على وقع تحضيري لمسلسل طوق البنات في دمشق، قابلت مجموعة كبيرة من الشباب المبدع والواعد من خريجي المعهد العالي، والفنانين الموهوبين، وسيكون العمل عبارة عن نافذة يطلّون بها على الشاشة ليقولوا نحن هنا في سوريا باقون ونبدع ونقدّم ونعمل".