جامعة المنصورة تستعد للعام الدراسي الجديد

المنصورة ــ محمد طاهر الخميس , 29 أغسطس 2013 17:45

استعرض مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة استعدادات العام الدراسي الجديد وحالة المدرجات وإعداد الجداول الدراسية كما وافق المجلس على بدء العام الدارسى الجديد في 21/9/2013 م

بعد موافقة وتحديد المجلس الأعلى للجامعات ميعاد بدء الدراسة.

كما وافق المجلس على إعادة تفعيل مركز صيانة الأجهزة العلمية والطبية بالجامعة باعتباره وحدة ذات طابع خاص يقوم المركز بصيانة وتحديث أجهزة الكمبيوتر والأجهزة العلمية والطبية بكافة كليات ووحدات الجامعة والمراكز الطبية والمستشفيات والذي قد أنشىء بالجامعة عام 1982 م.

ووافق المجلس على عقد برتوكول تعاون بين كلية التمريض ومستشفى الكبد المصر فى الأبحاث العلمية والدعم العلمي والطبي والموافقة على عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة جنت ببلجيكا.

> وجاءت كلمة اللواء مهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية بعد ضمه عضوا لمجلس جامعة المنصورة ليؤكد أن الجامعة بيت خبرة يمتلك خبرات علمية وعملية هائلة في مختلف التخصصات بما يخدم المجتمع والمحافظة وتطلعه للعمل مع الجامعة في مختلف المجالات الطب والهندسة والعلوم والطب البيطري والزراعة والبيئة وأن المحافظة ستركزعلى خبرائها من أساتذة جامعة المنصورة العريقة والمتميزة ..

ووافق المجلس على تعيين 26 مدرسا مساعدا بوظيفة مدرس وتعيين 2 مدرس بوظيفة أستاذ مساعد وتعيين 6 أستاذة مساعدين بوظيفة أستاذ بكليات الجامعة ..