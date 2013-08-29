"تمرد الصيادلة" تجتمع الاثنين لتحديد موقفها من تعليق شركات الدواء متعددة الجنسيات لعملها بمصر

كتب : ميشيل عبدالله منذ 39 دقيقة

قال الدكتور علي عبدالله، منسق عام حملة "تمرد الصيادلة" على مستوى الجمهورية، إن الحملة تعقد اجتماعا لمنسقيها بالمحافظات يوم الاثنين القادم، وذلك في مقر المركز المصري للحق في الدواء، من أجل إعلان موقف الحملة من شركات الأدوية متعددة الجنسيات التي أوقفت عملها في مصر مؤخرا، بحجة الظروف السياسية للبلاد.

وأضاف "نحن سنقرر خلال الاجتماع موقفنا من سياسية هذه الشركات، والذي يغلب إلى أنه يرحب بمشاركات أي شركة متعددة الجنسيات، وأن السوق المصري يستفيد من هذه الشركات، إلا أننا نطمح من الأطباء، تشجيع شركات الدواء المصري، والذي لا يقل جودة عن الأجنبي"، مشيرا إلى أنه من بين أهدافهم، تشجيع صناعة الدواء المحلي دعما للاقتصاد المصري وتطوير كفاءته.

وشدد منسق عام الحركة على ضرورة ألا تتدخل سياسة الدول ومواقفها، في عمل هذه الشركات لأن المواطن المصري له الحق في الحصول على الدواء، بعيدا عن آراء دول هذه الشركات.