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قرية سياحية تردم البحر بالغردقة

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قرية سياحية تردم البحر بالغردقة قرية سياحية تردم البحر بالغردقة
البحر الأحمر\ لطفى الدمرانى وصلاح عبيد
الخميس , 29 أغسطس 2013 17:08

اكتشفت لجنة مشتركة من الإدارة العامة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر وفرع جهاز شئون البيئة ومحميات البحر الأحمر أثناء تفقدها الشواطىء بالغردقة وجود أعمال ردم حديثة بالمنتجع السياحى

بانوراما بانجلوز بمنطقة الأحياء البحرية شمال مدينة الغردقة وتم عرض مذكرة للواء سعد الدين أمين السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر ووافق على ماجاء فيها بتحويل للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك القرية وتقدير الخسائر التى حدثت للبيئة التى تسبب فيها ردم البحر أكد ذلك سيد مدن مدير فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.

 

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