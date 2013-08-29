مصرع عامل وإصابة 7 فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى عامل مصرعه واصيب 7 اخرون فى حادث تصادم مروع منذ قليل على الطريق الزراعى القاهرة-الاسكندرية تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من مامور اللواء جمال شكر مدير البحث الجنائى يفيد بمصرع شخص واصابة 7 افراد اخرين اثر حادث تصادم مروع بين اتوبيس وسيارة ميكروباص بمركز قويسنا بالطريق الزراعى القاهرة-الاسكندرية وقد صرح الدكتور هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية انه تم نقل جثة المتوفى فى الحادث لمشرحة مستشفى قويسنا المركزى بينما نقل اثنين من المصابين فى حالة حرجة لقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى بالمنوفية .