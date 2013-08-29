ضبط عاطل بحوزته بندقيه آلية و 25 طلقة بالشرقية

تمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق، برئاسة العميد رفعت خضر مدير المباحث الجنائية من ضبط عاطل مطلوب فى 4 قضايا وبحوزته سلاح نارى و25 طلقة .

تلقى اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية، إخطارا من , مأمور قسم أول الزقازيق يفيد أنه أثناء قيام كل من النقيب محمد الصادق والنقيبين أحمد الأشقر وعمرو مجدى بالمرور بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تم ضبط “محمد.أ.ص.ع” شهرته كوكو 21 سنة عاطل مقيم كفر الزقازيق البحرى والمطلوب ضبطه فى عدد 4 جنايات سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات وسلاح نارى بحوزته بندقية آلية و25 طلقة.