"المصرية للاتصالات" ترصد 1.6 مليار جنيه لمواجهة انقطاع الكابلات

الرئيس التنفيذي للشركة: سيتم تحويل نصف عملاء الشركة للعمل بشبكات فايبر بحلول 2015

كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة

قال محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر، إن الشركة رصدت نحو 1.6 مليار جنيه (228.5 مليون دولار)؛ لمواجهة انقطاع كابلات الاتصالات.

وأضاف النواوي: "نستهدف تحويل نصف عملاء الشركة، للعمل عبر شبكات الفايبر بحلول عام 2015".

ويبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت في مصر، نحو 8.6 مليون مشترك بنهاية مايو الماضي، حسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن إحلال كابلات الفايبر (الألياف الضوئية)، محل الكابلات النحاسية، هو السبيل الوحيد للقضاء على مشكلة انقطاع كابلات الاتصالات.

وشهدت العديد من المناطق المصرية خلال أغسطس الجاري انقطاعا في كابلات الاتصالات الأرضية، ما أثر على خدمات الهاتف الثابت والمحمول والانترنت بشكل كبير، منها انقطاع كابل في مدينة ملوي بمحافظة المنيا جنوب العاصمة القاهرة الخميس الماضي، إثر على الخدمات في 6 محافظات جنوب مصر.