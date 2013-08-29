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منة جلال: حزينة على حال مصر.. وأؤيد مقاطعة الفن والسياحة التركية

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منة جلال: حزينة على حال مصر.. وأؤيد مقاطعة الفن والسياحة التركية منة جلال: حزينة على حال مصر.. وأؤيد مقاطعة الفن والسياحة التركية

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

أعربت الفنانة الشابة منة جلال، عن حزنها الشديد لما تشهده البلاد من أعمال عنف مؤسفة، مستنكرة كل ما يحدث من عنف وتخريب والذي تسبب مؤخرا في وفاة شقيق صديقتهم الفنانة لقاء سويدان، كما علقت على الحادث الأخير لمقتل الجنود في رفح طالبة من الله أن ينتقم لهؤلاء الأبرياء من الذين حرضوا على قتلهم وعلى قتل من ماتوا في كل ميادين ، مؤكدة "أننا سنأتي بحقهم في القريب العاجل".

من ناحية أخرى، قالت منة جلال إنها تؤيد وبشدة حملة مقاطعة الفن والأعمال التركية رغم حرصها على متابعة أعمالهم في الفترة الأخيرة، ولكن سياسة أردوغان العدائية وتدخله في شؤون مصر هي السبب في ذلك، كما طالبت أيضا بعدم السفر ومقاطعة السياحة لتركيا.

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