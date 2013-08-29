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العناية الإلهية أنقذت حقول البترول فى خليج السويس

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العناية الإلهية أنقذت حقول البترول فى خليج السويس العناية الإلهية أنقذت حقول البترول فى خليج السويس
السويس -- عبدالله ضيف –
منذ 42 دقيقة 43 ثانية

تواصلت بعد ظهر اليوم الخميس جهود الإطفاء لليوم الثانى على التوالى لإخماد حريق مروع اندلع فى سفينة البضائع -- ماستك كامبلا -- هولاندية الجنسية أثناء إبحارها مساء أمس الأربعاء فى منطقة وادى فيران براس غارب بالبحر الأحمر على بعد حوالى 80 ميلا بحريا من ميناء الأدبية بالسويس وعليها4 الاف حاوية بضائع عامة تزن حوالى 80 الف طن وهى فى طريقها الى احدى دول البحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس قادمة من جنوب افريقيا

واندلعت النيران فى غرف مكاينات السفينة وامتدت منه الى العديد من انحاء السفينة, وتلقت غرفة عمليات ميناء الادبية بالسويس اشارة استغاثة السفينة وامر اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانى البحر الاحمر بتحريك عدد 7 قاطرات انقاذ معظمها تابعة لعدد من شركات البترول الى مكان السفينة المنكوبة وتبين بان المكان الموجودة فية مكتظ بحقول البترول وسارعت القاطرات بقطر السفينة والنيران مشتعلة فيها الى مكان بعيدا عن اماكن حقول البترول لعدم وقوع كارثة مروعة واستئناف اخماد السفينة حتى بعد ظهر اليوم الخميس.

وانتقلت بارجة حربية من قاعدة السويس البحرية الى مكان السفينة المحترقة والمشاركة فى جهود اخماد النيران فيها, واكدت مصادر ملاحية غموض موقف معظم طاقم السفينة وانة سيجرى تحديد المفقودون منهم فور انتهاء اعمال اخماد السفينة.


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