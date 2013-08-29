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رسميا - أرسنال يضم فلاميني

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رسميا - أرسنال يضم فلاميني رسميا - أرسنال يضم فلاميني

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم لاعب وسط الفرنسي ماثيو فلاميني لصفوف فريقه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع ميلان الإيطالي.

وكان فلاميني قد سبق له وأن لعب بقميص أرسنال إذ انضم إليه في 2004 قبل أن يرحل بعد نهاية عقده في 2008 متجها لميلان.

وقال فينجر في تصريحات لموقع ناديه الرسمي "نحن سعداء جدا بإنضمام فلاميني إلينا مرة أخرى، هو لاعب ذو جودة عالية وعقلية رائعة كما نعرفه".

وأضاف "ماثيو لاعب وسط قوي ولكنه يجيد اللعب بأريحية في الدفاع وهو إضافة جيدة جدا للفريق".

يذكر أن فلاميني هو ثاني صفقات أرسنال هذا الموسم بعد الفرنسي الشاب يايا سانوجو مهاجم أوكسير السابق والذي انتقل لأرسنال مجانا بعد نهاية عقده مع فريقه أيضا.

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