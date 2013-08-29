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حرس الحدود بالسلوم تحبط محاولة تهريب 520 ألف علبة سجائر على مركب صيد من ليبيا‎

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حرس الحدود بالسلوم تحبط محاولة تهريب 520 ألف علبة سجائر على مركب صيد من ليبيا‎ حرس الحدود بالسلوم تحبط محاولة تهريب 520 ألف علبة سجائر على مركب صيد من ليبيا‎

قوات حرس الحدود

ورد لقسم شرطة السلوم المحضر المحرر بمعرفة مخابرات حرس حدود بالسلوم بشأن ضبط مركب صيد مسماه نور المصطفى يامحمد تسجيل رقم 3 الإسكندرية سروح أبو قير من المدة 26-8-2013 حتى 4-9-2013 وعلى متنها عدد 11 فرد جميعهم صيادين ومقيمون أبوقير الإسكندرية والمركب محملة بكميه من البالات السوداء بداخلها عدد 52 الف قاروصة سجائر بها 520 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع مختلفة الأنواع مهربة جمركياً وغير خالصة الرسوم وهاتف ثريا لتهريبها من ليبيا إلى داخل البلاد.

بالعرض على النيابة العسكرية قررت عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة للاختصاص.

تم حجز المتهمين بقسم شرطة السلوم لحين عرضهم على النيابة العامة بمطروح.

 

 

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