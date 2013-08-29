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بالصور| العرض الأول لفيلم "Riddick" في لوس أنجلوس

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بالصور| العرض الأول لفيلم "Riddick" في لوس أنجلوس بالصور| العرض الأول لفيلم "Riddick" في لوس أنجلوس

كتب : إنجي رأفت الخميس 29-08-2013 11:51

حضر عدد كبير من النجوم العرض الأول لفيلم "Riddick" في ولاية لوس أنجلوس، ويقوم ببطولة الفيلم ممثل الأكشن فان ديزيل.

وظهر ديزيل على السجادة الحمراء مع صديقته الحميمة الموديل المكسيكية بالوما جيمينز، والتي جذبت الانتباه في الحفل، حيث ارتدت فستان أسود، طويل وضيق، يكشف عن رجليها من الأمام، وارتدت حذاء أسود، كعب عالي.

ورفعت جيميز شعرها للأعلى، ووضعت مكياج خفيف على وججها، وأمسكت بحقيبة يد صغيرة، لونها أحمر.

وحضرت الممثلة تريشيا هالفر الحفل، وهي ترتدي بدلة سوداء، مصنوعة من الجلد وبلوزة لونها أصفرمع حذاء أسود كعب عالي ومفتوح.

وتألقت الممثلة كاتي ساكهوف التي تشارك في بطولة الفيلم، حيث ارتدت فستان أزرق، قصير وضيق وحذاء مفتوح لونه فضي.

الفيلم من إخراج المخرج ديفيد توهي ويشارك في بطولته "جوردي مولا" و"كارل أوربان" و"كاتي ساكهوف" والعديد من النجوم ومن المقرر أن يعرض الفيلم في 6 سبتمبر المقبل بدور العرض الأمريكية.

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