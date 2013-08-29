بالصور| اهتمام ملحوظ بالمسلسلات التركية في أفغانستان

كتب : الأناضول الخميس 29-08-2013 12:10

ازداد في الآونة الأخيرة، الاهتمام بالمسلسلات التليفزيونية التركية في أفغانستان، وتأثيرها على المشاهد الأفغاني، بشكل لافت، وتجلى ذلك بإطلاق أسماء بعض المسلسلات التركية والفنانين الأتراك على أسماء المحال.

ويستطيع المتجول في العاصمة الأفغانية مشاهدة صور "بولاد علمدار" وأبطال مسلسل "وادي الذئاب" على قمصان الشباب وواجهات المحال، وفي أغلب الأسواق.

وأوضح أحد الباعة في سوق "الجمهورية" وسط العاصمة الأفغانية "كابول"، أن المنتجات النسيجيّة التي طبع عليها صورة أبطال مسلسل "وادي الذئاب" تلقى إقبالاً كبيراً من قبل الشباب، مشيرا إلى أن مثل ذلك النوع من المنتجات النسيجية يتم استيراده من الخارج، وأن الإقبال عليه يلقى يزيد، رغم ارتفاع سعره مقارنة بالمنتجات النسيجية الأخرى.

أمّا "أحمد جواد"، صاحب مطعم "بولاد برغر"، في "كابول"، فأضاف، أن شخصية "بولاد علمدار" الذي يعرف في العالم العربي باسم "مراد علمدار"، تركت في نفسه أثراً بالغا، الأمر الذي دفعه إلى تسمية المطعم الذي يمتلكه وسط العاصمة الأفغانية باسمه.

من ناحيته، أضاف "حيات يعقوبي"، مخرج تليفزيوني، أن المسلسلات التركية تخاطب جميع الشرائح الاجتماعية في مختلف دول العالم، منوها إلى أن الانتماء الثقافي والديني المشترك الذي يربط الشعبين التركي والأفغاني، إضافة جودة التصوير والسيناريو الممتاز، أدى إلى زيادة إعجاب المشاهد الأفغاني بالمسلسلات التركية، وتأثره بها، ما خلق في داخله تعاطفا تجاه تركيا.

وأشار "يعقوبي"، أن مسلسلات "القرن الذهبي" والذي يعرف في العالم العربي باسم "حريم السلطان" و"وادي الذئاب" و"هكذا تمضي الأيام" والتي تبث باللغتين الفارسية والبشتونية، من خلال أكثر من 50 محطة تليفزيونية محلية وفضائية، تلقى إعجابا، خاصة ضمن شريحة الشباب.