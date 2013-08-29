ما أسباب سرطان الكبد؟

ارتفعت فى الآونة الأخيرة نسب الإصابة فى مصر بسرطان الكبد حيث تؤكد الدراسات أن مصر أصبحت فى مقدمة دول العالم من حيث معدلات الإصابة، فما أسباب الإصابة بسرطان الكبد؟ وكيف يمكننا الوقاية منها؟.

أوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن من أهم أشهر الأسباب المؤدية إلى سرطان الكبد هو الإصابة بأحد الفيروسات الكبدية، خاصة فيروس "سى" ومن قبلها البلهارسيا.

> وترتفع نسب الإصابة بسرطان الكبد فى مصر بسبب انتشار فيروس "سى" فى مصر حيث تعد رقما واحدا حول العالم فى معدلات الإصابة.

> وأشار إلى أن سرطان الكبد قد يحدث أيضا نتيجة لإحدى الالتهابات التى تحدث فى الكبد، وقد يحدث أيضا بسبب إدمان الخمور الذى يعد مدمرا لكبد الإنسان.

وبين دكتور وائل أن هناك بعض العوامل المساعدة التى إذا توافرت مع الأسباب الرئيسية لالتهابات الكبد قد يحدث الإصابة بسرطان الكبد.

> ومن بين تلك العوامل المساعدة السمنة والإصابة بإحدى الأمراض المزمنة كالسكر، فضلا عن التعرض للإشعاعات بشكل خاطئ لفترات طويلة وهو ما يحول المسار الوظيفى للكبد.

كما أن اتباع نظام غذائى صحى والاهتمام بتناول الخضروات الطازجة خاصة التى تقتل السموم الموجودة فى الجسم، يقلل من إجهاد الكبد ويزيد من قدرة الخلايا على العمل بشكل كافى.