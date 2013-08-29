قيادى بقطاع الأعمال يطالب بالتحفظ على أموال النقابات العمالية

تقدم القيادى العمالى بقطاع الأعمال العام محمد عد القادر عضو اللجنة الإدارية بنقابة البناء والأخشاب، بمذكرة لوزير القوى العاملة كمال أبوعيطة، يطالب فيها بالتأكيد على مخاطبة وزارة القوى العاملة لوزارة الداخلية على إلغاء نص الفقرة ب من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والتى تجبر السائقين على الانضمام إلى النقابات العمالية.

> كما تضمنت المذكرة إلغاء اعتماد المهن والحرف من النقابات العمالية، والتى تعتبر عضوية إجبارية وترتب عليها جمع أموال تحت مسمى "اشتراكات".

> وطلب عبد لقادر، بضرورة إصدار قرار من وزير القوى العاملة بضرورة التحفظ على أموال النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتى جمعتها بالمخالفة للقانون، وقد أعربت اللجنة عن استيائها الشديد من عدم نص قانون الحريات النقابية على التحفظ على أموال النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمل مصر.

واعتبرت ماجاء على لسان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمؤتمر الصحفى هى محاولة لاحتكار الاتحاد العام للعمل النقابى، والذى يسيطر عليه الاتحاد منذ تأسيسة عام 1957 وقدم العمال حوافز استثمار لرجال الأعمال وتفرغ لعقد الثفقات السياسية مع النظام تتمثل فى حصول عدد المجالس المنتخبة دون النظر للقضايا العمالية داخل الاتحاد، حيث أن ما جاء على لسان رئيس الاتحاد كان متفقا عليه من قبل مع وزير القوى العاملة السابق خالد الأزهرى، المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين، وعن تعامل أصحاب العمل فى المنشأة التى بها أكثر من لجنة نقابة وتقترح اللجنة أن يقود فريق التفاوض النقابة الأكثر عضوية وتمثل جميع النقابات بالمنشأة حسب عضويتها .

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