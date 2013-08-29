وزير التخطيط: تركيا لم تبلغنا رسمياً بوقف الاتفاقيات ولدينا بدائل

أعلن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، أن الحكومة المصرية حريصة على إقامة علاقات قوية مع كل الأطراف الخارجية، مثل تركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال العربى فى مؤتمر صحفى اليوم، "إنه بالرغم من الظروف السياسية الحالية لم يتم قطع العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول، بسبب التوترات السياسية".

وأوضح العربى، أن حزمة تمويل 600 أتوبيس جاء من خلال المعونة التركية، التى كانت تُقدر بنحو مليار دولار، مضيفاً أن الحكومة ستستمر فى تنفيذ المشروع لأهميته الكبيرة فى تحديث أسطول النقل العام.

وقال العربى، إن تركيا لم تخاطب مصر بشكل رسمى حتى الآن بشأن الاتفاقيات التى تم توقيعها قبل ثورة 30 يونيو، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة تنشيط الاقتصاد، ورصد مخصصات فى حالة رفض الجانب التركى استكمال المشروعات التى اتفق عليها مع الجانب المصرى، لما يشكله من أهمية فى تنفيذها.

وأوضح العربى، أن مصر لا تسعى إلى قطع علاقتها مع أى دولة، وتحرص بشكل دائم على إقامة علاقات معها.