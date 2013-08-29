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دعم الإسكندرية بـ 4 سيارات لجمع القمامة بتكلفة 3.5 مليون جنيه ‎

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دعم الإسكندرية بـ 4 سيارات لجمع القمامة بتكلفة 3.5 مليون جنيه ‎ دعم الإسكندرية بـ 4 سيارات لجمع القمامة بتكلفة 3.5 مليون جنيه ‎

وزيرة البيئه

أعلنت الدكتورة “ليلى إسكندر”، وزيرة الدولة لشئون البيئة، دعم محافظة الإسكندرية، بـ 2 سيارة “كبس آلى”، و2 سيارة “5 طن قلاب” بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة عمليات النظافة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال إجتماع موسع، ظهر أمس، للوزيرة مع اللواء “طارق مهدى” محافظ الإسكندرية و قيادات وزارة البيئة، بمقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لبحث تطبيق منظومة التخلص من المخلفات الصلبة فى إطار المبادرة الوطنية التى تتبانها الوزارة بمشاركة مجموعة من الجهات المعنية للفصل من المنبع “المنازل”.

و أشارت “إسكندر” إلى قيام وزارة البيئة بإطلاق حملة إعلامية، الأسبوع المقبل، لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة وتكلفة رفع القمامة، وحث جمعيات المجتمع المدنى على المشاركة المجتمعية فى حل مشكلة القمامة بالمحافظات.

و قالت وزيرة البيئة أن منظومة التخلص من المخلفات الصلبة وفرزها من منبعها بالمنازل يجب أن تخرج من سياقها الإدارى إلى التطبيق على أرض الواقع وبحث العقبات التى تقف أمام تحقيقها، لافتة إلى أن بعض تجارب التخلص من القمامة فى الدول الأجنبية لا يمكن تطبيقها فى .

و حول مشكلات تراكم القمامة بمحافظة الإسكندرية، أكدت الوزيرة أنه سيتم البدء فى توسيع مدفن “الحمام” و إنشاء طرق بديلة لدخول سيارات القمامة إليه، كما سيتم بحث إنشاء مقالب قمامة وسيطة بمختلف مناطق الإسكندرية، والعمل على حل مشاكل شركة النظافة المسئولة عن رفع القمامة بالمحافظة.

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أونا

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