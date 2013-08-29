ورشة في الأمانة لبدء تنفيذ حوسبة رخص البناء والتشييد

عكاظ (الدمام)

عقدت إدارة التعاملات الإلكترونية بأمانة المنطقة الشرقية بمقر الأمانة في الدمام ورشة عمل حول نظام رخص البناء الإلكتروني الجديد المزمع تطبيقه في الأمانة قريبا. وأشار مدير إدارة التعاملات الإلكترونية المهندس سامي العليو إلى أن الورشة قدمها فريق متخصص وتستهدف خمسة مكاتب هندسية في المرحلة الأولى وتناولت عددا من النقاط، أبرزها إصدار الرخص الجديدة، والتجديد، والإلغاء، وتراخيص الهدم والترميم.وأوضح المهندس العليو أن خطة الأمانة في التحول للتعاملات الإلكترونية تأتي من حرصها على توفير الجهد والوقت على المواطنين الراغبين في إصدار الرخص، وذلك انطلاقا من توجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمواكبة ركب الخدمات الإلكترونية العالمية، منوها بأن تلك الخطوة ستمكن المراجعين من الحصول على الرخص خلال فترة قليلة جدا بدلا من الوقت السابق، حيث يستغرق ذلك وقتا أطول.ويأتي تأهيل تلك المكاتب من أجل المساعدة في تحقيق رؤية الأمانة وتمكين تلك المكاتب من التعامل مع هذا التطبيق بالشكل المطلوب.