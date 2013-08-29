أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد "الليلة" تواصل حصدها ملايين المشاهدات على "يوتيوب"

"الليلة" 2 مليون مشاهدة و"جرالي إيه" مليون ونصف المليون و"سبت فراغ كبير" تلحق بهما

كتب : عمرو عز الدين الخميس 29-08-2013 05:43

واصلت أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد "الليلة" نجاحها على موقع "يوتيوب"، حيث استطاعت تحقيق ملايين المشاهدات في أقل من شهر على طرح بعضها.

فقد نجحت أغنية "الليلة" التي سمي الألبوم باسمها في أن تتجاوز 2 مليون مشاهدة، فيما يتزايد العدد باستمرار، أما أغنية "جرالي إيه" والتي أصدرها بعد "الليلة" وقبل صدور الألبوم بشكل نهائي، فقد سارت على خطى الأغنية الأولى، ونجحت في تجاوز حد المليون ونصف المليون مشاهدة، في حين لحقت بهما أغنية ثالثة وهي "سبت فراغ كبير" التي جاوزت حد المليون مشاهدة.

يذكر أن الألبوم هو أحدث أعمال نجم الغناء العربي عمرو دياب، يحتوي على 12 أغنية، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين ومجدي النجار وبهاء الدين محمد وعادل عمر، والملحنين أحمد حسين وخليل مصطفى وإسلام زكي، ومن توزيع أسامة الهندي وعادل حقي.