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مذكرة تعاون لتدريب طلاب الهندسة في تيبسا الإسبانية

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مذكرة تعاون لتدريب طلاب الهندسة في تيبسا الإسبانية مذكرة تعاون لتدريب طلاب الهندسة في تيبسا الإسبانية

 أحمد الحذيفي (الرياض)

وقع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل بعد ظهر أمس الأول بمكتبه مذكرة تعاون مع شركة تيبسا الإسبانية لتدريب طلاب كلية الهندسة.ونوه أن المذكرة تهدف إلى تطوير خبرات المختصين في الكلية، والعمل على تدريب الطلاب قبل تخرجهم مما يجعلهم قادرين على ممارسة الأعمال الهندسية المختلفة. وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة بعقد سلسلة من المحاضرات والندوات في المجال الهندسي، يحضرها خبراء مختصون ممن سبق لهم تصميم مشاريع كبرى في مختلف أنحاء العالم والإشراف على تنفيذها، كما ستقوم الشركة بتدريب طلاب الكلية على أعمال التصميم والإشراف في مشاريع المدينة الجامعية ومشاريع الشركة داخل المملكة وخارجها ومن أهمها مشروع قطارات الرياض. وشكر مدير الجامعة شركة تيبسا الاسبانية على جهودها الكبيرة وتطويرها للعلاقة الدائمة مع الجامعة، منوها على أن الشركة تنظر لمشاريع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أنها من أهم المشاريع لديها.وتابع أن هذا العقد الذي هو استشراق لمستقبل تدريبي مهني، وهنا لا يسعنا إلا أن نشيد بكلية الهندسة فعلى الرغم من حداثة نشأتها إلا أنها فازت بجوائز عالمية.

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