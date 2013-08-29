تغيير مسمى معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود إلى اللغويات العربية

أحمد الحذيفي (الرياض)

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس التعليم العالي على تغيير اسم معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعود إلى معهد اللغويات العربية، وتغيير اسم قسم إعداد المعلمين بالمعهد نفسه ليصبح قسم اللغويات التطبيقة. تأتي هذه الموافقة لتتوج جهود المعهد بعمادته وأقسامه الثلاثة في تطوير خططه الدراسية وبرامجه البحثية طيلة السنوات الماضية، وتفتح أفقا جديدا للمعهد لتنويع مجال اهتماماته التدريسية والبحثية بما يتفق مع مسماه الجديد، لا سيما في ظل ندرة المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في اللغويات العربية بصفة عامة، واللغويات التطبيقية بصفة خاصة في العالم العربي، والحاجة الماسة لتكوين باحثين متميزين في هذين المجالين. ومر تغيير اسم معهد اللغويات العربية واسم قسم اللغويات التطبيقية بمراحل عدة قبل الموافقة عليه، إذ أوصت عدة لجان في المعهد بهذا التغيير، بعد اجتماعات مكثفة ومشاورات عديدة شملت معظم المتخصصين في المعهد من أعضاء هيئة التدريس، ثم رفع الطلب إلى لجنة الخطط الدراسية في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، ووافقت عليه ورفع الطلب بعد ذلك إلى مجلس الجامعة الذي أقر التغيير في أواخر العام الماضي، وأخيرا صدرت الموافقة السامية إيذانا باعتماد هذين الاسمين رسميا للمعهد.